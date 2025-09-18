رويترز: الإمارات قد تُخفّض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قالت 3 مصادر مطّلعة، إنّ الإمارات قد تُخفّض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل إذا أقدمت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضمّ جزء من الضفة الغربية المحتلة أو كلّها. اضافة اعلان





والإمارات واحدة من الدول العربية القليلة التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وسيُشكّل تخفيض مستوى العلاقات انتكاسة كبيرة لاتفاقيات إبراهيم، التي تُعدّ إنجازًا مميزًا في السياسة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو.