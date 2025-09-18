الخميس 2025-09-18 10:22 م
 

روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات

روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات
روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات
 
الخميس، 18-09-2025 10:12 م
الوكيل الإخباري-   قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في مدينة غزة تؤكد عدم رغبة تل أبيب في العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.اضافة اعلان


وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "استمرار التصعيد العسكري يقوّض أي جهود دبلوماسية يمكن أن تمهد لحل سلمي طويل الأمد، ويهدد مبدأ حل الدولتين، إن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات

عربي ودولي روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات

القسام: سنستقبلكم بالاستشهاديين ولن تحصلوا على أسراكم أحياء

فلسطين القسام: سنستقبلكم بالاستشهاديين ولن تحصلوا على أسراكم أحياء

ل

أخبار محلية بنك الدواء الخيري ينظم يوماً طبياً مجانياً في مبرة أم الحسين

ت

أخبار محلية بلدية إربد تكشف أسباب التراجع عن قرارات الاستثمار

ل

عربي ودولي سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة الفنادق بإيلات

ن

أخبار محلية وزير الشباب يرعى فعاليات بطولة لخماسيات كرة القدم في جرش

ا

أخبار محلية الغذاء والدواء" و"الصحة العالمية" تختتمان جلساتهما الفنية المتخصصة

ا

أخبار محلية وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/8



 
 





الأكثر مشاهدة