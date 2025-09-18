روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات

وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "استمرار التصعيد العسكري يقوّض أي جهود دبلوماسية يمكن أن تمهد لحل سلمي طويل الأمد، ويهدد مبدأ حل الدولتين، إن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية".
-
أخبار متعلقة
-
سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن في منطقة الفنادق بإيلات
-
إيطاليا تؤكد دعمها إعلانا في الأمم المتحدة يخص إقامة دولة فلسطينية
-
قطر تبحث مع "الجنائية الدولية" محاسبة إسرائيل قانونياً
-
أيرلندا: تصعيد الهجوم على غزة سيؤدي لمزيد من القتل والمجاعة
-
رويترز: الإمارات قد تُخفّض العلاقات مع إسرائيل إذا ضمّت الضفة الغربية
-
وزير الخارجية السوري يتوجه إلى واشنطن
-
التجارة العالمية: فرص كبرى للشرق الأوسط في عصر الذكاء الاصطناعي
-
ترامب: زيارتي للمملكة المتحدة "أحد أسمى التكريمات في حياتي"