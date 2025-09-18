روسيا: عملية إسرائيل بغزة تؤكد عدم رغبتها في العودة إلى المفاوضات

10:12 م

الوكيل الإخباري- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في مدينة غزة تؤكد عدم رغبة تل أبيب في العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.





وأضافت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "استمرار التصعيد العسكري يقوّض أي جهود دبلوماسية يمكن أن تمهد لحل سلمي طويل الأمد، ويهدد مبدأ حل الدولتين، إن استمرار العمليات العسكرية سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والعمل على وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية".

