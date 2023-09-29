البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي في 2024

الوكيل الاخباري-

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صادق البرلمان البلغاري على قرار التخلي عن النفط الروسي بحلول 1 أكتوبر عام 2024، حسبما أفادت وسائل الإعلام البلغارية.ومن المقرر التخلي عن النفط الروسي تدريجيا، حيث سيكون بإمكان مصفاة "لوك أويل" في مدينة بورغاس البلغارية تكرير ما لا يزيد عن 80% من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2023، ثم ما لا يزيد عن 75% حتى 31 مارس 2024، و50% حتى 30 يونيو 2024، و25% حتى نهاية سبتمبر 2024.واعتبارا من 1 أكتوبر عام 2024 سيتعين على "لوك أويل" الانتقال إلى التخلي عن تكرير النفط الروسي بالكامل.