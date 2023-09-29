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الجمعة، 29-09-2023 12:34 ص

البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي في 2024

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الوكيل الاخباري- صادق البرلمان البلغاري على قرار التخلي عن النفط الروسي بحلول 1 أكتوبر عام 2024، حسبما أفادت وسائل الإعلام البلغارية.اضافة اعلان


ومن المقرر التخلي عن النفط الروسي تدريجيا، حيث سيكون بإمكان مصفاة "لوك أويل" في مدينة بورغاس البلغارية تكرير ما لا يزيد عن 80% من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2023، ثم ما لا يزيد عن 75% حتى 31 مارس 2024، و50% حتى 30 يونيو 2024، و25% حتى نهاية سبتمبر 2024.

واعتبارا من 1 أكتوبر عام 2024 سيتعين على "لوك أويل" الانتقال إلى التخلي عن تكرير النفط الروسي بالكامل.

 




 

 


 

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