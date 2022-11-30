الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 04:25 م

البرلمان العربي يؤكد دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية

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الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية بصفتها قضية العرب الأولى ومركزية.

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وأعرب، في بيانه، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق التاسع والعشرون من كل عام، عن إدانته واستنكاره الشديدين للجرائم المرتبكة من قبل الاحتلال، وتصعيدها الأخير ضد الفلسطينيين، وممارسة سياسات الفصل العنصري، موضحا أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تبعث دولة الاحتلال رسائلها العنصرية والدموية إلى المجتمع الدولي من خلال مزيد من القتل والجرائم ضد الإنسانية دون رادع والتى آخرها إعدام ثلاثة شهداء صباح اليوم الأربعاء، في تحدٍ سافر وصارخ لقوانين المجتمع الدولي.


وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من وحشية جيش الاحتلال.


وأشاد البرلمان العربي في هذه المناسبة بنضال وصمود الشعب الفلسطيني الأبي، باعثاً برسالة تقدير وإجلال واحترام وتضامن معهم في فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات.

 

وأكد تضامنه الكامل معهم، وتصديه لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة في العودة.


وشدد البرلمان العربي على مواصلة جهوده من خلال لجنة فلسطين، في تنفيذ خطط عمله نُصرة لقضية العرب الأولى، وتمكينا للشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

بترا

 

 




 

 


 

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