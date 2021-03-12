بايدن يصادق على خطة إنقاذ بـ 1.9 تريليون دولار

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد، في آخر خطوة قبل أن تصبح الخطة قانونا نافذا.وجاءت مصادقة بايدن على الخطة، وفق ما أعلنه البيت الأبيض في بيان، بعد نحو شهر ونصف من توليه مهامه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، وبعد يوم واحد من المصادقة النهائية عليها من جانب الكونغرس.وقال بايدن، خلال مراسم توقيع الخطة مخاطبا الأمريكيين: "قبل 45 يوما عندما توليت منصبي، قطعت عهدا لكم بأن الدعم المالي إلى الشعب الأمريكي قادم، واليوم نقوم بخطوة عملاقة بالتوقيع على خطة الإنقاذ المالية".وأضاف في مقطع فيديو نشره البيت الأبيض على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أوفينا بوعدنا، إنه مبلغ سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على المواطنين كافة داخل الولايات المتحدة".