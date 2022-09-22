الجامعة العربية تدعو إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية

الوكيل الإخباري - دعا أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية بصورة نهائية تضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.

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كما دعا أبو الغيط خلال لقائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الممثل الأعلى لبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميجيل موراثينوس، إلى احترام المقدسات والعقائد ونشر قيم التسامح والتعايش.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع والجهود الدولية لتعزيز الحوار بين الحضارات والتصدي لخطاب الكراهية ومظاهر الإقصاء والتمييز كافة.



وبحث أبو الغيط خلال لقائه عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد توماس ستلزر، دور الأكاديمية في مجابهة الأعمال الإجرامية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والأخلاقية على مختلف دول العالم، ناهيك عن تهديد قيم العدالة والنزاهة في المجتمعات.

بترا