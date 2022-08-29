الجامعة العربية تطلق استراتيجية إقليمية لدعم التطوع

الوكيل الإخباري- أطلقت الجامعة العربية الإطار الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم 2030، في ضوء الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، بالتعاون مع الشركاء من برنامج الأمم المتحدة للتطوع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وعرضت الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، لدور وجهود التطوع بالدول العربية في تخفيف آثار الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مشيرة إلى أن توصيات تقرير حالة التطوع في العالم والاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، بمثابة استراتيجية إقليمية تدعم عملية التطوع في المنطقة العربية.



وبينت أن مبادرة وعي، ومتطوعي مؤسسة سفراء العمل التطوعي، وبرنامج "فرصة" في دولة فلسطين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وجمعية "عامل" في لبنان، تشكل نماذج عربية مهمة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال.



وأوضحت أن الجامعة تسعى إلى إطلاق رسالة للتعاون بين الأطراف المعنية في إطار منسق ومنظم لتعزيز العمل التطوعي للمحافظة على حياة الإنسان والمقدرات والمكتسبات التنموية في فترات الأزمات.



بترا

