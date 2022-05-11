الجامعة العربية تدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وتطالب بمساءلة دولية

الوكيل الاخباري- دانت الجامعة العربية، "بأشد العبارات جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين التي تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة".

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وقالت جامعة الدول العربية، في بيان، "ندين بأشد العبارات الجريمة البشعة بإغتيال الصحافية القديرة شيرين أبو عاقلة اليوم في مخيم جنين التي تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة صوت الحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والإستهداف المتواصل لمحافظة جنين وحرب الإحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني".



وحملت الحكومة الإسرائيلية، "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة التي تستدعي المساءلة الدولية وملاحقة مرتكبيها أمام جهات العدالة الدولية المختصة بكل ما تمثله من أركان كجريمة حرب وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي".

روسيا اليوم