الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 05:26 م

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً حول ندرة المياه في المنطقة العربية

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الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالعاصمة المصرية، القاهرة، أعمال اجتماع رفيع المستوى حول "ندرة المياه: تحدي للتنمية المستدامة في المنطقة العربية".

وثمن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة له خلال الاجتماع، الشراكات القائمة بين جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول المانحة كنهج إيجابي متقدم تعمل الجامعة على ترقيته بوصفه منهجاً يجمع جهود الجميع في مسار واحد هادف وفعّال يخدم الدول العربية بصفة مباشرة ومتكاملة ومندمجة، وبالتالي لا يكون هناك ازدواجية في العمل وتكرار وتشتيت الجهود.

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