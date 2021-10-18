مذكرة تعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة عمان العربية

الوكيل الاخباري - وقع اتحاد الجامعات العربية، اليوم الاثنين، مذكرة تعاون مع جامعة عمان العربية، لزيادة مجالات التعاون العلمي والأكاديمي المُشترك بين الجانبين.



ونصت المذكرة التي وقعها امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة وعن الجامعة رئيسها الدكتور محمد الوديان، على تبادل الزيارات وعقد الأنشطة العلمية المشتركة، وإقامة برامج تدريبية على المستوى العربي حول المسؤولية المجتمعية ودراسة إمكانية تخصيص جائزة للمسؤولية المجتمعية، وإصدار دورية أو نشرة متخصصة بالمسؤولية المجتمعية.

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