الجامعة العربية تبحث دور الإعلام في التوعية بمخاطر الفساد

الوكيل الاخباري - نظمت جامعة الدول العربية ورشة عن "دور الإعلام العربي في التوعية بمخاطر تفشي الفساد"؛ انطلاقا من الخطة الاستراتيجية الإعلامية العربية للأعوام 2017-2021، ومحاورها الاستراتيجية.



وقال مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجامعة العربية الدكتور علاء التميمي إن هذه الورشة تستهدف التعريف بالتجارب العربية الرائدة في مجال دور الإعلام التوعوي بمخاطر تفشي الفساد وتداعياته على المشهد الإعلامي، وما يفرضه ذلك من تبعات تلقي بظلالها على موضوعية ومهنية الرسالة الإعلامية.

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