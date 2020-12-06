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الأحد، 06-12-2020 02:12 م

بتهم الفساد

الجزائر .. الحكم على برلماني سابق ونجل وزير سابق بالسجن

جزائر
شارع العربي بن مهيدي في وسط مدينة الجزائر


الوكيل الإخباري - حكم القضاء الجزائري، الأحد، على النائب البرلماني السابق الثري بهاء الدين طليبة، المسجون منذ 2019 بتهم فساد، بـ 7 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ 8 مليون دينار جزائري مع مصادرة أملاكه.

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وقال طليبة أمام القاضي إن الوقائع التي نسبت له في هذه القضية لا أساس لها من الصحة وإنه ضحية مؤامرة وابتزاز من ابني وزير التضامن والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني الطبيب جمال ولد عباس.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير متواجد في السجن هو الآخر بتهم فساد، من بينها بيع الترشحات باسم حزبه خلال انتخابات برلمانية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.


كما أدان القضاء، في قضية بهاء الدين طليبة، نجلي الوزير المذكور بـ 7 سنوات سجنا وغرامة قيمتها 8 مليون دج في حق أحدهما، إسكندر ولد عباس، بتهمة بيع القوائم الانتخابية، فيما حكمت المحكمة غيابيا بـ 20 سجنا في حق الثاني وهو الوافي ولد عباس.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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