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الأحد، 18-12-2022 08:45 ص

الجيش الألماني يواجه مشكلات خطيرة مع مركبة "بوما" القتالية

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الوكيل الإخباري - واجهت القوات المسلحة الألمانية مشكلات فنية خطيرة أثناء تدريبات بمركبات المشاة القتالية من طراز "بوما" في قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأفادت مجلة "دير شبيغل" الإخبارية، أمس السبت، بأنه خلال تدريبات باستخدام 18 مركبة قتالية، انخفض التأهب التشغيلي إلى الصفر في غضون أيام قليلة.

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وأشارت المجلة إلى رسالة من قائد الفرقة العاشرة المدرعة، الميجور جنرال روبريشت فون باتلر، إلى قيادة الجيش الألماني ووزارة الدفاع.


وجرت المناورة في مركز تدريب إطلاق النار التابع لقوات الدبابات، وأثارت الرسالة ضجة في وزارة الدفاع منذ يوم الجمعة الماضي.


ويرجع ذلك إلى أن الأعطال الجديدة تتعلق بالمركبات ذات التكوين الخاص، حيث سيشارك بانزرجرينادير، أو المشاة الميكانيكي المدرع، اللواء 37، التابع للميجور جنرال باتلر، في قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد لحلف الناتو اعتباراً من العام الجديد.


وأوردت دير شبيغل أن هناك فشلاً تاماً بعد قراءة الرسالة.


وكتب الجنرال، وفقاً للتقرير، أن آخر مركبتين من طراز بوما كانتا لا تزالان تعملان تعطلتا أيضاً "في يوم إطلاق النار أمس السبت بعد ساعة ونصف بسبب عيوب في البرج".


ووفقاً للتقرير، فإن الأجهزة الإلكترونية للدبابات عالية التقنية معرضة بشكل خاص للتأثر، وفي أحد الدبابات حدث حريق خطير في كابلات مقصورة السائق.


وقالت الرسالة الإلكترونية إن أوجه القصور هذه كانت معروفة بالفعل للقوات، لكنها "لم تحدث أبداً بهذه الوتيرة".

 

البيان

 




 

 


 

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