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الأربعاء، 23-11-2022 04:12 م

قصف تركي يطال قاعدة روسية شمال شرقي سوريا

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الوكيل الإخباري - استهدفت طائرة مسيّرة تركية، اليوم الأربعاء، مقراً لقوات سوريا الديمقراطية في قاعدة روسية تقع شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، لـ"فرانس برس": إن القصف التركي طال قاعدة روسية تقع شمال تل تمر في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

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واستهدف القصف، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مكتباً لقوات سوريا الديمقراطية داخل القاعدة الروسية، وأسفر كذلك عن إصابة جندي روسي بجروح، الأمر الذي لم يؤكده أو ينفه المتحدّث الكردي.

وتتواجد القوات الروسية في بعض المواقع في مناطق نفوذ القوات الكردية في شمال شرق سوريا منذ عام 2019، حيث تسيّر دوريات وتعمل كقوة فصل بين القوات التركية والكردية.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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