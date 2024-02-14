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الأربعاء، 14-02-2024 12:54 م

الجيش الأوكراني يؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة القرم

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه دمر سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا عام 2014.

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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسة عن هيئة أركان الجيش الأوكراني قولها عبر «تلغرام»: «دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة إنزال كبيرة هي سيزار كونيكوف».


وفي لقطات نشرتها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تظهر كرة نار وأعمدة دخان تتصاعد مما بدا أنه سفينة.
وأضافت هيئة أركان الجيش الأوكراني: «هاجمت مسيّرات بحرية هجومية من طراز ماغورا في 5 سفينة العدو قبالة ساحل القرم المحتلة موقتا قرب مدينة ألوبكا».
ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية «فوق مياه البحر الأسود».
وتستهدف أوكرانيا بالمسيّرات والصواريخ القرم بشكل كثيف منذ الصيف. وتؤكد  أن هجماتها عطلت ثلث سفن اسطول البحر الأسود الروسي منذ بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022 في إطار سعيها لحماية طرق الشحن البحري ومنع هجمات من البحر.
وفيما تسجل الجبهة على الأرض جمودا منذ سنة تقريبا، تفيد أوكرانيا بأنها وضعت روسيا في موقع الدفاع في البحر الأسود الذي يعتبر ممرا حيويا للصادرات الأوكرانية.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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