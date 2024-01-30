الدفاعات الجوية الروسية تحبط محاولة هجوم إرهابي

الوكيل الإخباري - اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ليلا، 21 مسيرة أوكرانية فوق مناطق القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا، وتمكنت من تدميرها في الأجواء بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

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وقال البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء:"تم خلال الليلة الماضية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".



وأشار البيان إلى أنه تم في الأجواء اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق بريانسك وواحدة في أجواء كالوغا ومثلها فوق مقاطعة تولا.

RT