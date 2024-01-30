الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردنيون يحتفلون بميلاد أبا الحسين الـ 62

جيش الاحتلال يزعم تصفية خلية لحماس اختبأت داخل مستشفى ابن سينا

كتائب القسام تتهم قوة خاصة من المستعربين باغتيال عدد من مقاتليها في جنين

بلينكن: أمريكا ستتابع الخطوات التي تتخذها وكالة الأونروا

قوة خاصة إسرائيلية تغتال 3 شبان داخل مستشفى ابن سينا بجنين

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

اسواق العالم تستعد لاسبوع حافل بالقرارات أهمها اتجاه الفائدة الأمريكية

للاردنيين .. فرص عمل شاغرة

بعد الهجوم على قاعدة التنف بسوريا.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

بلينكن: هناك أمل للتوصل إلى اتفاق في غزة

الثلاثاء، 30-01-2024 08:31 ص

الدفاعات الجوية الروسية تحبط محاولة هجوم إرهابي

65b88811423604037a62707e


الوكيل الإخباري - اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ليلا، 21 مسيرة أوكرانية فوق مناطق القرم وبيلغورود وبريانسك وكالوغا وتولا، وتمكنت من تدميرها في الأجواء بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

اضافة اعلان


وقال البيان، الذي صدر اليوم الثلاثاء:"تم خلال الليلة الماضية، إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية".

وأشار البيان إلى أنه تم في الأجواء اعتراض وتدمير 21 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 11 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و3 فوق بريانسك وواحدة في أجواء كالوغا ومثلها فوق مقاطعة تولا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1446225_0

بلينكن: أمريكا ستتابع الخطوات التي تتخذها وكالة الأونروا

0074

الملك تشارلز يغادر المستشفى بعد علاجه من تضخم البروستاتا

imgid536383

مكافأة 5 ملايين دولار لمن يسهم في القبض على مسؤول عربي - صورة

926051-1264646230

كاميرون يبحث هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية خلال زيارته لسلطنة عمان

قافلة-امريكية-في-سورية

بعد الهجوم على قاعدة التنف بسوريا.. صواريخ تستهدف القوات الأميركية في الحسكة

بايدن 3

بايدن يبحث خيارات وموعد الرد على استهداف قوات أميركية

أخبار متعلقة
65a51ce64236047ebc025cdc

الدفاع الروسية: يجري الإعداد لتوقيع معاهدة كبيرة بين روسيا وإيران

6594fdb94236040eb63b597d

كازاخستان تؤكد استحالة حل أي مشكلة في العالم دون مشاركة روسيا

65939d8d4c59b748f13f3733

مادورو يعلق على أغبى خطوة لرئيس الأرجنتين الجديد

659290894c59b75d3544d8e8

بوتين يحدد أولويات رئاسة روسيا لمجموعة "بريكس"

475219

أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات مع بداية العام الجديد

65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات