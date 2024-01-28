الدفاع الروسية: تحييد 800 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حسنت مواقعها على محور كوبيانسك، فيما بلغ إجمالي خسائر الجيش الأوكراني نحو 805 جنود على كافة المحاور خلال اليوم الماضي.



وقالت الدفاع الروسية في تقريرها أن الوحدات الروسية حسنت وضعها على الخط الأمامي على محور كوبيانسك، وصدت 6 هجمات للعدو الذي وصلت خسائره هناك إلى نحو 150 جنديا.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:



صد 3 هجمات على محور كراسني ليمان، وخسر العدو هناك نحو 120 عسكريا.



صد 3 هجمات على محور دونيتسك، وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 330 عسكريا بين قتيل وجريح.



وخسرت القوات الأوكرانية نحو 80 جنديا على محور جنوب دونيتسك و70 على محور زابوروجيه، فيما قتل نحو 55 على محور خيرسون.



تدمير مستودعات للذخيرة والوقود للمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، بالإضافة إلى إصابة 118 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 137 منطقة.



إسقاط 3 صواريخ من أنظمة HIMARS و"أوراغان" وتدمير 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.

RT