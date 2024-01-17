استخباراتي أمريكي سابق: سيزداد تفوق الجيش الروسي على القوات الأوكرانية

الوكيل الإخباري - قال جورج بيبي المدير السابق لقسم التحليل الروسي في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن تفوق الجيش الروسي على القوات الأوكرانية سيتزايد فقط، وسيضعف ذلك موقف الغرب التفاوضي.

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وأضاف الخبير، في مقابلة مع قناة Daniel Davis / Deep Dive على يوتيوب: "حسب اعتقادي، يبدو واضحا أن الروس ينتصرون. ومع مرور الزمن سينمو ويقوى تفوقهم، ولن تتناقص حتما".



وأشار بيبي إلى أن الجيش الروسي يقوم بشكل فعال للغاية "بسحق" الإمكانات العسكرية لأوكرانيا.



ووفقا له، سينهار دفاع القوات الأوكرانية عاجلا أم آجلا بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها من الجيش الروسي. وانهيار الجبهة سيؤدي إلى ضياع أي فرصة للغرب لضمان "مصالحه" في كييف.



وقال الخبير: "أعتقد أنه إذا واصلنا السير على هذا الطريق (إطالة أمد الصراع)، فستقوم روسيا بتعزيز مواقفها ومواقعها بشكل متزايد".

RT