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الجيش الأوكراني يخرب خط أنابيب نقل الأمونيا في مقاطعة خاركوف

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الأربعاء، 07-06-2023 09:43 ص

الجيش الأوكراني يخرب خط أنابيب نقل الأمونيا في مقاطعة خاركوف

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الوكيل الإخباري- قال عسكري روسي مطلع، لمراسل "نوفوستي"، إن عناصر الجيش الأوكراني تعمدوا تخريب خط أنابيب نقل الأمونيا في منطقة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وأشار العسكري الروسي، الذي قام بتنفيذ عدة مهمات على هذا الاتجاه بالذات، إلى أنه بسبب ذلك تم تسجيل عدة حالات تسمم بين العسكريين الأوكرانيين في تلك المنطقة.

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وأضاف: "يفيد الاستطلاع، بأن القوات الأوكرانية في منطقة ماسيوتوفكا بمقاطعة خاركوف، قامت بضرب خط أنابيب نقل الأمونيا".

وتابع العسكري الروسي القول: "تم استدعاء كبار قادتهم إلى مكان الحادث، وذلك بعد أن تسمم 3 من العسكريين الأوكرانيين توفي أحدهم على الفور. وصدرت الأوامر للعسكريين الأوكرانيين المتواجدين هناك بارتداء الكمامات الواقية والأقنعة الواقية من الغازات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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