الجيش الروسي يحصل على درونات قتالية جديدة

الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن وحدات الجيش المشاركة في العملية العسكرية الخاصة ستحصل على درونات قتالية جديدة من نوع Brus-1.

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وقال مصدر في الشركة المطورة لهذه الدرونات لوكالة تاس الروسية:"لقد تلقينا طلبا لشراء ألف نسخة من طائرات Brus-1 المسيرة الانتحارية، وفي المجمل سيتم هذا العام إرسال ألفي نسخة من هذه الدرونات إلى وحدات الجيش الروسي المشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف:"درونات Brus-1 تستخدم لتدمير المخابئ والمواقع المحصنة وآليات العدو، بما فيها الدبابات وناقلات الجنود المدرعة ومدافع الهاوتزر، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة حصلت وحدات الجيش على 3500 نسخة من هذه الطائرات، وهي تمتاز بمقاومتها لتأثيرات منظومات الحرب الإلكترونية المعادية".



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن درونات Brus-1 قادرة على نقل كيلوغرامين من الحمولة، ويمكنها التحليق بسرعة 60 كلم/ساعة، وإصابة أهدافها على مسافة تصل إلى 7 كلم.

RT