الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أسرى فلسطينيون سابقون لدى الاحتلال يروون تفاصيل تعذيبهم

شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

الاحتلال يكشف هوية منفذ عملية الطعن في القدس

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال بقصف الاحتلال تل الهوا

وكلاء السياحة: انخفاض حجوزات العمرة 70% في رمضان مقارنة بالعام الماضي

أونروا: عدد شهداء أطفال غزة يفوق نظرائهم بحروب العالم آخر 4 سنوات

ثاني أيام رمضان .. تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي

إرسال فريق من مشاة البحرية الأمريكية لتوفير الأمن للسفارة الأمريكية في هايتي

فيديو - يرقد على سرير الشفاء بمستشفى البشير .. مصري تقطعت به السبل بعد فقدانه البصر

"انقذوا الطفل فادي الزنط" .. وسم يتصدر مواقع التواصل

الأربعاء، 13-03-2024 11:08 ص

روسيا.. دبابات "تي-90 إم" المطورة تصل إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة

65f141024c59b765fe7a1663


الوكيل الإخباري - تسلم الجيش الروسي دفعة جديدة من دبابات "تي – 90 إم، بروريف" المطورة، والتي بدأت عملها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

اضافة اعلان


وجاء في تقرير نشرته قناة "تليغرام" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية أن الدبابات المسلمة لوزارة الدفاع اكتسبت بعض الميزات الهامة المتعلقة بتطوير قدرتها على الحماية من الدرونات، ما يعد أمرا ضروريا للحفاظ على حياة أفراد الطاقم ورفع فاعلية تنفيذ المهام القتالية، كما تم إدخال بعض التعديلات في المواصفات الاستثمارية للدبابة.

وأعادت مؤسسة "روستيخ" إلى الأذهان أن "تي 90 إم، بروريف" عبارة عن نموذج من دبابة "تي – 90" خضع للتحديث العميق. ولا يتجاوز ارتفاع الدبابة مترين، وهو أدنى هيكل للدبابة الأساسية في العالم. ولا يتجاوز وزن الدبابة 48 طنا. وتم تزويدها بمحرك ينتج 1130 حصانا، ويستخدم أنواعا مختلفة من الوقود، ما يسمح لها بالسير على الطريق المعبدة بسرعة 70 كلم/ساعة.


يتضمن طاقم الدبابة 3 أفراد، حيث تم تقليص عددهم من 4 إلى 3 أفراد بفضل استخدام جهاز التعمير الأوتوماتيكي.


أما مدفع الدبابة الأملس عيار 125 ملم فيمكن استخدامه كذلك كمنصة لإطلاق الصواريخ الموجهة إلى مسافة 5000 متر، وبلغ مدى رمي القذائف الجوفاء 4000 متر.

 

وتمتلك الدبابة كذلك منظومة أوتوماتيكية لقيادة النيران تستخدم ليلا ونهارا، فضلا عن تزويدها بأجهزة الحماية من جميع الاتجاهات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65f161814c59b72ddc2a98ad

أسير أوكراني: ضابط استخبارات أمريكي كان يقود المرتزقة في اللواء 59 الأوكراني

download

شهيد وجريحان بقصف إسرائيلي لسيارة بمدينة صور اللبنانية

65f165034236040a8e1f5966

المكسيك.. اختفاء محققين يحققان في قضية اختفاء 43 طالبا قبل 10 سنوات

GIaqc89XUAAHUT5

لبنان تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

65f1610742360431c86dc1e4

فيديو- تطورات حريق كورنيش النيل في مصر

1710317093938

إضراب جديد في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

أخبار متعلقة
65cca25e4c59b75886653b30

الجيش الأوكراني لا يستبعد احتمال فقدان خط الإمداد الرئيسي إلى أفدييفكا

534749

القائد الجديد للجيش الأوكراني يزور الجبهة ويصف الوضع بأنه معقّد للغاية

534631

الجيش الأوكراني يؤكد تدمير سفينة حربية روسية قبالة القرم

65cb04a94236045d1b5fe981

كارلسون يؤكد استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا ويعرض الأسباب

65ca0bc84236041c886f469f

الدفاع الروسية: تحييد 825 جنديا أوكرانيا وقواتنا تحسن مواقعها على محورين

65c9de904c59b77a974e3cef

جنرال بولندي يحذر أوكرانيا من عواقب إقالة زالوجني