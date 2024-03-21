الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

عاجل الملك يؤكد ضرورة التصدي للانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية اليوم

صحف عالمية: تزايد الأدلة على ارتكاب إسرائيل جريمة حرب بغزة

هل يشمل العفو العام الجديد الأشخاص الذين استفادوا منه عام 2019؟

أكثر من نصف سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام

زراعة اربد: معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز نسبة 100 بالمئة

الخارجية الأميركية: بلينكن جدد رفض بلاده التهجير القسري من غزة

مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية

السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـ"جسم مشتعل"

الخميس، 21-03-2024 08:10 م

انتخابات رئاسية "مسبقة" في الجزائر

65fc63a44c59b734840aafa3


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

اضافة اعلان


وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماعا خصص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.


وأفادت بأنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة حدّد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024.


وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024.


أوضحت أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65fc50954c59b76a16359323

السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

65fc5ad34c59b7682259cda4

ماكرون يتنبأ بسقوط أوكرانيا قريبا

65fc36ba4c59b72f717461a0 (1)

تركيا: يجب نزع السلاح النووي من إسرائيل

65fc26344236040a6042a75b

البرلمان الألماني يرحب بأول برلمانية صماء

65fc15884236043113383b70 (1)

مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية

5801042

السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـ"جسم مشتعل"

أخبار متعلقة
65e047eb4236047cad2f692d

قائد قوات كييف يتهم مأموريه بسوء تقييم زعزع خطوط الدفاع في أفدييفكا

65dc86cf4c59b760c10f0088

سالدو: زيلينسكي وآلته الإعلامية يتعمدون تقليل خسائرهم الحقيقية بـ10 مرات

65db17194c59b77e6d7f2fac

لوكاشينكو: إذا استمر الغرب بمساعدة أوكرانيا على هذا المنوال فستكون أيامها معدودة

65daebea4c59b70195340cfc

كوليبا يطلق تصريحا مفاجئا حول الأراضي التي خسرتها أوكرانيا

65d98a6542360451e6468e94

شويغو: قريبا سيستلم الجيش الروسي مسيرات جوية تعمل بالذكاء الاصطناعي

65d6d1a0423604695b2e5927

ضابط سابق بالمخابرات الأوكرانية يتنبأ بمكان الضربة الروسية القادمة بعد أفدييفكا