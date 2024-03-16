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السبت، 16-03-2024 03:01 ص

كييف تعترف مرة أخرى بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية في المدفعية الثقيلة

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الوكيل الإخباري - صرح ميخائيل بودولياك مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، بأن الجيش الروسي يستخدم يوميا المدفعية الثقيلة في منطقة القتال مرتين إلى ثلاث مرات أكثر من القوات الأوكرانية.

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وقال بودولياك خلال بث مباشر على قناة "دوم" الأوكرانية: "تدور أعمال قتالية مكثفة على خط جبهة يبلغ طوله 700-800 كيلومتر، ونستخدم من جانبنا من 1.5 إلى 3.5 ألف قذيفة، بينما يستخدم الجانب الروسي من 7.5 إلى 12 ألف (قذيفة) يوميا من العيار الثقيل فقط".

وأوضح بودولياك أن هذه البيانات دون احتساب البنادق ذات العيار الصغير ومدافع الهاون والطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات.


وأعلنت كييف مرارا وتكرارا عن نقص في الذخيرة، خاصة بالنسبة للمدافع السوفيتية عيار 152 ملم و122 ملم، وكذلك أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات  Stormer وAvenger وStinger, ورغم ذلك فإن شركاء كييف الغربيين، الذين زادوا أكثر من مرة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بعد أن بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة، يعترفون بأنهم غير قادرين على تغطية كل احتياجات كييف من الذخيرة، وفي المقابل، يحاول نظام كييف تحويل المسؤولية عن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة إلى حلفائه، ولا سيما بحجة "عدم تلقي القذائف في الوقت المناسب".

 

RT

 




 

 


 

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