الجيش الروسي يسلم مساعدات إنسانية لسكان قرية بريف دمشق

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الدفاع الروسية، على قناتها في تيلغرام، إن العسكريين الروس قاموا بتسليم أكثر من 300 سلة غذائية لسكان قرية في ريف العاصمة السورية.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم توزيع هذه المساعدات الإنسانية، على سكان قرية الطيبة التابعة لناحية الكسوة بمحافظة ريف دمشق.

وجاء في بيان الوزارة: "قام العسكريون الروس بتسليم مساعدات إنسانية لسكان قرية الطيبة في محافظة ريف دمشق السورية. وفي إطار هذا العمل الإنساني، قام عسكريون من المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة بتسليم 300 سلة غذائية تحتوي كل منها على 10 كيلوغرامات من المواد الغذائية، وكذلك تم توزيع طن واحد من الملابس والمواد على السكان المحتاجين".

روسيا اليوم