الجيش الهندي يعلن إسقاط طائرة مسيرة باكستانية

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة الهندية ، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الباكستاني من صنع صيني حوالي الثامنة من صباح السبت، من قبل جنودها.

اضافة اعلان



وأوضحت أن العملية جرت عندما كانت الطائرة تحلق فوق المواقع العسكرية الهندية على الحدود في ما يسمى بخط السيطرة في كيران بجامو وكشمير.



واتهمت الهند باكستان مرارا بالعمل على اختراق الحدود عبر إرسالها من وصفتهم بالإرهابيين لتنفيذ مخططات "شائنة"، على حد تعبير قائد القوات المسلحة الهندية مانوج موكود نارافان، في الأراضي الهندية.



وجرت العادة منذ سنوات طويلة أن يتبادل البلدان الجاران الاتهامات بالاختراقات والاعتداءات على طول الحدود.



وتقول الهند إنها وضعت قواتها على الحدود مع باكستان في حالة تأهب قصوى تحسبا لأي اختراق أمني لأراضيها خلال هذه الفترة الوجيزة السابقة لتساقط الثلوج والتي يصعب بعدها لسوء الأحوال الجوية التسلل عبر ترابها.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



