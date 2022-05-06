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الجمعة، 06-05-2022 11:12 م

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

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الوكيل الاخباري - حذرت شركة كايروس لتحديد المواقع الجغرافية في مذكرة نشرت، الجمعة، استنادا إلى تحليل صور عبر الأقمار الاصطناعية، بأن محاصيل القمح المقبلة في أوكرانيا ستتراجع بما لا يقل عن 35% عما كانت عليه عام 2021 بسبب الغزو الروسي.

وأثار النزاع بلبلة كبيرة في موسم البذار الجاري وأرغم المزارعين على العمل تحت القصف فيما بات من الصعب الحصول على الوقود الضروري لنشاطهم.

ويظهر الفرق في المحاصيل بوضوح من خلال صور الأقمار الصناعية بالمقارنة مع المواسم الاعتيادية، ما يعزز توقعات المحللين.

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