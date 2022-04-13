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الأربعاء، 13-04-2022 01:01 ص

بايدن : بوتين يرتكب إبادة جماعية في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري - استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، للمرة الأولى مصطلح «الإبادة الجماعية» لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاما للجيش الروسي الذي يواصل غزوه للبلاد منذ 24 فبراير (شباط) الماضي.

وفي كلمة خصّصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا قال الرئيس الأميركي: «ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، يجب ألا يرتبط شيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

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