الحكومة اليمنية الجديدة تصل إلى عدن لتبدأ مهامها

الوكيل الاخباري - وصلت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، لممارسة أعمالها منها.

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وأفاد مصدر في مطار عدن الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة خاصة هبطت قبل قليل قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها رئيس الحكومة

د. معين عبد الملك وأعضائها بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى دولة الإمارات اللواء شلال شائع.

وذكر المصدر أن محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، كانا في مقدمة مستقبلي رئيس الحكومة وأعضائها، مشيراً إلى استنفار الأجهزة الأمنية وانتشارها في الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي.



ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في عدن، لمناقشة برنامج وأولويات عملها.



وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.

سبوتنيك

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