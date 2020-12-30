الأربعاء 30-12-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من وزير الصحة

اصابة شخصين بانهيار سور في البقعة

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة شقيقين بحريق في البلقاء

ترقب قرار إلغاء الحظر الشامل الجمعة

روسيا قد تفرض قيودا على استيراد منتجات زراعية من إيران

ارتفاع أسعار النفط عالميا

الضمان يخاطب البنوك من أجل التيسير على الأردنيين

اعلان هام صادر عن مجلس التعليم العالي

أسعار الذهب الأربعاء 30/12/2020

الخدمات الطبية الملكية للوكيل : بدء حملة التبرع بالدم غدا - فيديو

الأربعاء، 30-12-2020 01:01 م

الحكومة اليمنية الجديدة تصل إلى عدن لتبدأ مهامها

thumbs_b_c_ce1506f665cd2c78e2fdc2cec7974704


الوكيل الاخباري - وصلت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، لممارسة أعمالها منها.

اضافة اعلان

وأفاد مصدر في مطار عدن الدولي لوكالة "سبوتنيك" بأن طائرة خاصة هبطت قبل قليل قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها رئيس الحكومة

د. معين عبد الملك وأعضائها بالإضافة إلى الملحق العسكري لدى دولة الإمارات اللواء شلال شائع.

 

وذكر المصدر أن محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، كانا في مقدمة مستقبلي رئيس الحكومة وأعضائها، مشيراً إلى استنفار الأجهزة الأمنية وانتشارها في الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الحكومة في قصر معاشيق الرئاسي.


ومن المقرر أن تعقد الحكومة أول اجتماع لها في عدن، لمناقشة برنامج وأولويات عملها.


وأصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الـ 18 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوماً بتسمية الحكومة، مكونة من 24 حقيبة 5 منها للمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وعودة رئيسها وأعضائها إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد لمباشرة مهامهم.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fec588f4c59b751b15392c1

واشنطن تدعم الجيش العراقي بـ30 سيارة مدرعة

160-033043-experts-tamim-s-behavior-tunis-diplomacy-hawaja_700x400

أمير قطر يتسلم دعوة من ملك السعودية لحضور القمة الخليجية

mebusiness.ae_1520857846-1200x675

البحرين المركزي يوعز بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر إضافية

1-1403820-780x470

قتلى وجرحى بانفجار عنيف في مطار عدن

5fec4a3b4c59b72dd31ce7ba

روسيا قد تفرض قيودا على استيراد منتجات زراعية من إيران

ت

قائد فيلق القدس الإيراني يشن هجوما حادا على السعودية

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_8a89ec2afe487486dfa0623c2848e7c4

ليبيا.. استئناف العمل بمطار مصراتة مطلع يناير

image

الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

5bec98ead43750f1348b45f5

الرئيس اليمني يعلن تشكيل حكومة جديدة

3

ايران تدرج السفير الأمريكي باليمن على قائمة عقوباتها

2020_8_20_19_43_0_241

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة اطلقت باتجاه السعودية