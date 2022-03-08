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الثلاثاء، 08-03-2022 03:04 م

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس شمال غربي اليمن

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الوكيل الإخباري-أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع، بمحافظة حجة شمال غربي البلاد.

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جاء ذلك وفق بيان مقتضب للمتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، عبر حسابه على موقع تويتر.


وقال سريع: "تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع (سكان إيغل Scan Eagle) أمريكية الصنع".


وأضاف أن "إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب (لم يحدده) أثناء قيامها بأعمال عدائية (لم يسمها) صباح اليوم في أجواء مديرية حرض بمحافظة حجة (شمال غرب)"، دون تفاصيل.


ولم يذكر البيان الجهة التي تتبعها الطائرة، لكن الجماعة سبق أن أعلنت إسقاط طائرات مشابهة تابعة للتحالف العربي.


وحتى الساعة 9:15 (ت.غ)، لم يصدر التحالف العربي أو الحكومة اليمنية تعقيبا بشأن بيان الحوثيين.


ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.


وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن 126 مليار دولار، وبات معظم السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

 

الاناضول

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