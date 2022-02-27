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الأحد، 27-02-2022 07:17 م

احتراق أكبر طائرة شحن في العالم بقصف روسي

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 الوكيل الاخباري - قالت شركة أوكروبورونبروم الأوكرانية لتصنيع الأسلحة اليوم الأحد إن أكبر طائرة شحن في العالم، وهي من طراز أنتونوف 225 مريا الأوكرانية الصنع، احترقت في هجوم روسي على مطار هوستوميل بالقرب من كييف.

وأضافت الشركة على صفحتها على فيسبوك "دمر المحتلون الروس أسطورة الطيران الأوكراني الأكبر أنتونوف-225 مريا. حدث ذلك في مهبط أنتونوف (بمطار) هوستوميل بالقرب من كييف".

وقالت إن ترميم هذه الطائرة سيكلف ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار وسيستغرق وقتا طويلا.

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