السبت 12-03-2022
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السبت، 12-03-2022 08:08 ص

الخارجية الأمريكية: مشاركة متطوعين بالقتال في دونباس تصعيد للوضع

الخارجية الأميريكية


الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده تعتبر مشاركة متطوعين من دول الشرق الأوسط في العملية الروسية في أوكرانيا، بمثابة تصعيد للنزاع من جانب موسكو.

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وأضاف برايس في إيجاز صحفي يوم أمس: "رأينا تصريحات عن مقاتلين أجانب من سوريا. إذا كان ذلك صحيحا، فسيكون تصعيدا إضافيا".


وزعم برايس، بأن فكرة جذب المتطوعين تشير إلى أن الجيش الروسي "يواجه مقاومة، في أوكرانيا وهذا هو السبب وراء حاجته إلى متطوعين من المسارح الأخرى للحرب".


ولم يتطرق المتحدث الأمريكي، خلال حديثه، إلى ما أعلنه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي يوم 3 مارس عن وصول 16 ألف مرتزق أجنبي إلى بلاده.


يوم أمس وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على فكرة مساعدة آلاف المتطوعين من الشرق الأوسط، في الذهاب إلى منطقة دونباس بغية المشاركة في القتال الجاري هناك إلى جانب روسيا.

 

روسيا اليوم 



 




 

 


 

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