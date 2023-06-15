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الخميس، 15-06-2023 10:32 ص

الخارجية الروسية تتحدث عن حصانة بوتين من الملاحقة في قمة "بريكس"

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الوكيل الإخباري- صرح سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تنطلق من أن جنوب إفريقيا ستوفر الحصانة القضائية للرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة "بريكس" في أغسطس.

وأكد ريابكوف في حديث لوكالة "تاس" أن روسيا تعتبر مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس بوتين، "باطلة قانونيا واستفزازية وغير مقبولة بشكل قاطع"، وقال: "ننطلق من حقيقة أن الجانب الجنوب إفريقي، بصفته الدولة المضيفة لقمة بريكس، سيسترشد بفهم أن كبار المسؤولين يتمتعون بحصانة قضائية مطلقة من مثل هذه الملاحقات".

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وأضاف: "لقد أرسلنا الإشارات المناسبة إلى الجانب الجنوب إفريقي، وننطلق من أن كل ما يتعلق بالقمة والمشاركة المرتقبة للقيادة الروسية فيها سيتم تنظيمه على هذا النحو (المطلوب)".

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية لجنوب إفريقيا عن أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في اجتماعات وزراء الخارجية في يونيو وقمة "بريكس" في أغسطس.

مع ذلك، قال نائب وزير المشاريع الحكومية بجنوب إفريقيا أوبيد بابيلا، مطلع هذا الشهر، إن بلاده تدرس موضوع قمة "بريكس" بما في ذلك مذكرة محكمة الجنايات الدولية المتعلقة بالرئيس الروسي، مضيفا أن الأمر "ليس بالسهل بتاتا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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