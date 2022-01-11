الثلاثاء 11-01-2022
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الثلاثاء، 11-01-2022 04:28 م

الخارجية الروسية: نعول على حوار بناء وجوهري مع الناتو

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الوكيل الإخباري-أكدت موسكو، اليوم الثلاثاء، على أنها تتطلع لعقد محادثات بناءة مع حلف شمال الأطلسي حول المسائل الخلافية خلال المحادثات التي ستعقد يوم غد الأربعاء في بروكسل.

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو خلال مؤتمر صحفي: "نحن ذاهبون إلى هناك بتوقعات واقعية، ونأمل أن تكون هذه المحادثات جادة وعميقة حول المشاكل الرئيسية والجوهرية للأمن الأوروبي".


وأضاف "حلف شمال الأطلسي التزم الصمت لسنوات عديدة بشأن هذه المشاكل واعتبر موقف موسكو غير مهم، كل شيء يأتي في الوقت المناسب، وليس من المبالغة القول إن لحظة الحقيقة ستأتي في علاقتنا مع الحلف".

 

بترا

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