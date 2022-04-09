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السبت، 09-04-2022 04:04 م

مقتل جنديين في هجوم لـ"داعش" غربي العراق‎‎

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الوكيل الإخباري-أفاد مصدر عسكري عراقي، السبت، بأن جنديين قتلا، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم "داعش" استهدف حاجزا عسكريا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر وهو ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي للأناضول، إن "عناصر من داعش هاجموا بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا بالقرب من قضاء هيت غربي الانبار، ما أوقع قتيلين واثنين من الجرحى".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "الهجوم جاء بعد تعرض المنطقة إلى عاصفة ترابية كثيفة، حيث استغل عناصر التنظيم انعدام الرؤية".

وكان "داعش" سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة وتنفذ هجمات في البلاد.

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