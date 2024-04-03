الدفاع الروسية: اعتداء "كروكوس" الإرهابي حثّ الكثير من الروس على التطوع في الجيش

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الدفاع الروسية أن اعتداء "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو مؤخرا شكّل حافزا إضافيا للمواطنين الروس للتطوع في القوات المسلحة، والانتقام لضحايا هذه الجريمة.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال المقابلات التي أجريت الأسبوع الماضي في شعاب التجنيد بالمدن الروسية، أشار معظم المتطوعين إلى الرغبة في الانتقام لمن قتلوا في اعتداء 22 مارس 2024 في ضواحي موسكو، مؤكدين أنه كان الدافع الرئيسي لإبرام عقود التطوع".



في وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم تدريب كتائب الاحتياط في المنطقة العسكرية الشرقية لزيادة قدراتها القتالية وسط تزايد النشاط الأمريكي في المنطقة.



وأشار إلى أنه سيتم قبل نهاية العام تعزيز القوة القتالية للمنطقة العسكرية الوسطى، لضمان الأمن العسكري في الاتجاه الاستراتيجي لوسط آسيا.

RT