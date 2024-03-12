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الثلاثاء، 12-03-2024 09:07 ص

تدمير 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء عن تحييد 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 7 مقاطعات روسية، بينما أفادت وسائل إعلام والسلطات هناك بتعرض منشأتين للنفط لهجوم بمسيرات.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي موسكو وأوريول، و7 مسيرات في مقاطعة بيلغورود و11 مسيرة في مقاطعة كورسك إضافة إلى مسيرة واحدة في كل من مقاطعات لينينغراد وبريانسك وتولا.

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ونقلت وكالة نوفوستي عن خدمات الطوارئ في مقاطعة أوريول، إن صهريجا يحتوي على منتجات بترولية اشتعلت فيه النيران في أحد مستودعات النفط بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية خلال الليل.

 

RT

 




 

 


 

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