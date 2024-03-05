بوتين: أصدقاؤنا أكثر من الأعداء

الوكيل الإخباري - وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل قوية للغرب أمس الاثنين، بقوله إن لدى بلاده «أصدقاء أكثر من الأعداء»؛ لكنه على الرغم من ذلك أكد أن «التهديدات التي يحاول (الغرب) خلقها في روسيا ليست فارغة، ويجب على السلطات أن تضع ذلك في الحسبان».

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وبالتزامن مع ذلك، أثار رفض سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين في موسكو تلبية دعوة للاجتماع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، لمناقشة ترتيبات الانتخابات الرئاسية بالبلاد، غضب الوزير الذي حذر من استعدادات تقوم بها السفارات الغربية للتدخل في مسار انتخابات بلاده.

وقال لافروف خلال جلسة لمهرجان الشباب العالمي: «ما رأيكم؟ قبل يومين من الموعد المقرر، قبل الاجتماع، أرسلوا لنا مذكرة تتضمن قرار عدم حضور الفعالية. هل يمكنكم أن تتخيلوا شكل العلاقات على المستوى الدبلوماسي مع الدول التي يخشى سفراؤها أن يأتوا إلى اجتماع مع وزير الدولة المعتمدين فيها؟ أين رأيتم ذلك من قبل؟».

الشرق الأوسط