الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة امير - بيان

الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود".
وأضاف: "سيصلى عليه يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".
واختتم الديوان بيانه بالترحم على الفقيدة، حيث قال: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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