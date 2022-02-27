الرئيس الأوكراني يرفض اجراء مفاوضات في أراضي بيلاروسيا ويقترح أماكن اخرى

الوكيل الإخباري-رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قطعياً إجراء المفاوضات مع روسيا في أراضي بيلاروسيا.

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وقال في إحاطة صحفية إن المفاوضات في مينسك كان يمكن أن تعقد "لو لم تهاجمنا روسيا من أراضي بيلاروسيا"، مضيفاً بأنه منفتح على الحوار في أماكن أخرى لا تبدي عدوانية تجاه أوكرانيا.



واقترح زيلينسكي التفاوض مع روسيا في إسطنبول أو وارسو أو باكو أو بودابست بدلاً من بيلاروسيا.

وكانت قدأعلنت السلطات الروسية عن وصول وفد رفيع إلى بيلاروسيا للمشاركة في المفاوضات مع أوكرانيا بشأن إنهاء الحرب.



وذكر الكرملين في بيان صحفي أصدره اليوم الأحد الموافق 26 شباط/ فبراير الجاري، أن الوفد تضمن ممثلين عن وزارتي التجارة والخارجية وإدارة الرئيس، وأنه جاهز للتفاوض في مدينة غوميل.

اوكرانيا بالعربية

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