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الثلاثاء، 22-02-2022 06:38 ص

رئيس أوكرانيا: لن نتخلى عن أي جزء من أرضنا

الرئيس الاوكراني


الوكيل الإخباري - اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتدمير محادثات السلام، واستبعد التنازل عن أي أراض، وذلك في خطاب إلى الأمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا ملتزمة بالسلام والدبلوماسية، بعدما اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين الاثنين.


وأضاف أنه ينتظر خطوات "واضحة وفعالة" من الحلفاء للتحرك ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.


وقال زيلنسكي في خطاب ألقاه عقب مشورات طارئة مع قادة دوليين، إن أوكرانيا "لا تخاف" من أحد، واصفا خطوة الكرملين بأنها "انتهاك لسيادة ووحدة أراضي" الجمهورية السوفياتية السابقة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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