الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

تحذير من خطأ قاتل على الطرق

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

خبير أردني: ارتفاع اسعار الغاز والنفط والذهب عالمياً بعد الغزو الروسي

الداخلية الأوكرانية تعلن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي

إدارة الأزمات: إعفاء الاردنيين المقيمين في أوكرانيا من قيود السفر

بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من منتصف الليلة

الدفاع الروسية تعلن تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية وإسكات دفاعاتها

الجيش الأوكراني: اسقاط 5 طائرات روسية في لوغانسك

كإجراء احترازي.. بورصة موسكو توقف التداولات

صافرات الإنذار تدوي في كييف

الخميس، 24-02-2022 07:30 ص

رئيس أوكرانيا بعد غزو روسيا: نحن أقوياء وسننتصر

الرئيس الاوكراني


الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.

اضافة اعلان


وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".


وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن انفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"، حسبما نقلت "رويترز".


وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه للبقاء في منازلهم قدر الإمكان.


ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس، إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة ولا تهاجم المدن الأوكرانية.


واعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تستهدف "الطغمة الحاكمة في كييف" بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن "عملية عسكرية" في أوكرانيا.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اوك

الداخلية الأوكرانية تعلن سقوط أول قتيل وأول جريح من جراء القصف الروسي

بوتين٢

بوتين يتوعد لمن سيحاول الحيلولة دون العملية الروسية في أوكرانيا

روسيااا

الدفاع الروسية تعلن تعطيل البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية وإسكات دفاعاتها

اوك٤

الجيش الأوكراني: اسقاط 5 طائرات روسية في لوغانسك

علم تركيا

تركيا تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا

اوك٣

حريق في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية

أخبار متعلقة
الرئيس الاوكراني

رئيس أوكرانيا: لن نتخلى عن أي جزء من أرضنا

59f4677495a59779388b4567

الرئيس الأوكراني: مستعدون لأي هجوم مفاجئ من روسيا

62076a68423604615850ba3b

نوفوستي: موظفو البعثة الدبلوماسية الروسية بدأوا بمغادرة أوكرانيا

غزو3

صحيفة: بايدن يحدد موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

مطار اوكرانيا

كندا وأستراليا ونيوزيلندا وفنلندا تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا

وزير خارجية امريكا

وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الرد المشترك على التهديدات