الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

مجلس الوزراء يقر الفاتورة الشهرية وتعرفة المياه الجديدة

الملك يلتقي في نيويورك رئيسة كوسوفو

العيسوي يلتقي عددا من الوفود في الديوان الملكي الهاشمي

المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين المحدثة - رابط

للتعلم عن بعد وللمنصات التعليمية.. صدور مسودة نظام التعلّم الإلكتروني

إرادة ملكية سامية بـ الخصاونة والمعايطة والمجالي

قرار صادر عن مجلس الوزراء بصفة الاستعجال

إرادات ملكية سامية بـ الحنيطي وعبد الهادي والقرعان

قبول استقالة الدكتور محمد السعودي

الحكومة تدرج بذور الفلفل ضمن ضريبة مبيعات "صفر"

الأحد، 17-09-2023 08:00 م

الرئيس البيلاروسي: نحن لا نرسم أي خطوط حمراء لدينا خط واحد فقط هو "حدود الدولة"

650725bb4236043f276a789b


الوكيل الاخباري-  أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، خلال حديثه في المنتدى الوطني " نحن بيلاروسيون" أن مينسك لا ترسم أي خطوط حمراء، فهنالك خط واحد فقط مهم هو حدود الدولة.

اضافة اعلان

 

ووجه لوكاشينكو خلال تحدثه كلمة إلى كافة شعوب الدول المجاورة لبيلاروس: "نحن لا نرسم خططا للتدخل في حياتكم. نتمنى لكم فقط الخير والسعادة والسلام! لكن هذا السلام هو اليوم هش للغاية لدرجة أن أي حركة تنم عن إهمال واستهتار يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة وغير قابلة للإصلاح. لا أحب حقا أن تصبح أراضينا مرة أخرى مسرحا لحرب، وأن يقضى مرة أخرى على الملايين من مواطنينا".

وشدد لوكاشينكو على أن البيلاروسيين لا يحتاجون إلى ما يملكه الآخرون، وقال: "تذكروا (أخاطب شعوب الدول المجاورة): في حالة العدوان على بيلاروس، لن نرسم أي خطوط حمراء أو صفراء أو سوداء أو زرقاء! الخط هذا موجود أصلاً، وهو حدود الدولة. ولدينا شيء للرد على انتهاكه، لذلك دعونا نعيش معا كجيران!".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65072bbf4c59b77aeb4bfccd

الأركان المشتركة الأمريكية: الصين سترتكب خطأ استراتيجيا كبيرا إذا حاولت مهاجمة تايوان

65071eb64c59b7731f2bdb95

ترامب يكشف بالأدلة جانبا من تصريحات بايدن "الكاذبة"

65071e8a4236043e7f4e91d5

مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني وإصابة 3 آخرين في هجوم شنه مجهولون

650717ea4c59b77ac43626d8

البيت الأبيض: مستشار بايدن يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني

650717ad4c59b76f1363c941 (2)

الهلال الأحمر الليبي ينفي صحة إعلان الأمم المتحدة حول مقتل 11.300 شخصا بفيضانات درنة

65070b634c59b7023a71120a

كندا تخصص 24 مليون دولار لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا