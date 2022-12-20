الرئيس الصومالي يعلن بدء عودة جنود بلاده من إريتريا

الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أمس الاثنين، أن العسكريين الصوماليين الذين يتدربون منذ أشهر في إريتريا سيباشرون في الأيام المقبلة العودة إلى بلادهم.

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وقال محمود في منتدى نظمه مغتربون صوماليون في الولايات المتحدة خلال زيارته إلى هذا البلد، إنه "قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري سيبدأون بالعودة ويناير القادم ستنجز عودتهم بالكامل".



وأضاف: "لقد نظمنا كل الترتيبات المتعلقة بهذا الشأن، وإن شاء الله لن يحصل أي تأخير بعد الآن".



وقام محمود الذي وعد خلال حملته الانتخابية في الربيع الماضي بإعادة هؤلاء الجنود إلى بلادهم، بزيارة إلى إريتريا في يوليو الماضي تفقد فيها قواته في معسكرات التدريب.



وفي نهاية عهد سلفه محمود محمد عبدالله رفع أهالي هؤلاء الجنود أصواتهم احتجاجا بعدما انقطعت أخبار أبنائهم عنهم وانتشرت شائعات مفادها أنهم أرسلوا للقتال في تيغراي. وطالب أهالي الجنود السلطات بإعادة أبنائهم إلى وطنهم.



والعام الماضي لفت مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر إلى وجود "تقارير تفيد بنقل جنود صوماليين من معسكرات تدريب عسكرية في إريتريا إلى الخطوط الأمامية في تيغراي حيث يرافقون قوات إريترية" تؤازر القوات الفدرالية الإثيوبية في حربها ضد متمردي تيغراي.

روسيا اليوم