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الأربعاء، 27-09-2023 05:20 م

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إن الحاجة لإصلاح منظمة التجارة العالمية هو إجماع مشترك واتجاه مشترك.اضافة اعلان


وعقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الأربعاء، اجتماعا ترأسه شي جين بينغ، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع قواعد منظمة التجارة العالمية وسبل إصلاحها.

ونقل تلفزيون الصين المركزي عن شي قوله إن "الحاجة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية هي إجماع عام واتجاه عام".

وشدد شي على أن منظمة التجارة العالمية ركيزة مهمة للتعددية ومنصة مهمة للحوكمة الاقتصادية العالمية.

 




 

 


 

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