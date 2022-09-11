الأحد 11-09-2022
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الأحد، 11-09-2022 04:14 م

الرئيس الصيني يهنئ الملك تشارلز بمناسبة توليه العرش

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الوكيل الإخباري - ذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) الرسمية اليوم الأحد، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أرسل رسالة تهنئة للملك تشارلز بمناسبة توليه العرش البريطاني.

وقال شي في الرسالة التي أرسلها أمس السبت إنه مستعد للعمل مع الملك تشارلز لتحسين التفاهم المتبادل والصداقة بين شعبي البلدين وتعزيز التواصل بشأن القضايا العالمية.

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وتدهورت العلاقات بين لندن وبكين في العقد الماضي، ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس واحدة من أشد منتقدي الصين.


وأشار شي أيضا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب تقرير شينخوا.

 

البيان

 




 

 


 

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