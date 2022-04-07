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الخميس، 07-04-2022 08:27 ص

الرئيس اليمني يعفي الأحمر من منصبه ويشكل مجلس قيادة رئاسيا

يييييييي


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا يعفي علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس، كما قرر تشكيل مجلس قيادة رئاسيا ينقل كافة صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس له وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وقال بيان رئاسي إن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا وتيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية.

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وبحسب البيان، سيترأس المجلس رشاد محمد العليمي وعضوية سبعة أشخاص؛ يكون كل عضو فيه بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.


ويتكون المجلس من عضوية كل من (1) سلطان علي العرادة. (2) طارق محمد صالح. (3) عبد الرحمن أبو زرعة. (4) عبدالله العليمي باوزير. (5) عثمان حسين مجلي.(6) عيدروس قاسم الزبيدي. (7) فرج سالمين البحسني.


ويكون لرئيس مجلس القيادة الرئاسي حصراً القيادة العليا للقوات المسلحة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة.


وبحسب البيان سيتم إنشاء هيئة التشاور والمصالحة لدعم ومساندة مجلس القيادة والتي ستتكون من خمسين عضوا.


كما أعلن عن تشكيل فريق قانوني لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي.


وفي وقت لاحق، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس.


وعبر بن سلمان عن دعم المملكة للمجلس وتطلعه في أن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب للسلام والتنمية، كما أعرب عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مختلفة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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