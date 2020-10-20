السعودية تتصدر عالميا في سرعة تحميل تقنية الجيل الخامس

الوكيل الإخباري _تعد السعودية الدولة الاولى عالميا في سرعة تحميل تقنية الجيل الخامس (5G) ، والتي يبلغ متوسط سرعة تحميلها 377.2 ميغابايت في الثانية ، وذلك وفق ما ذكرته تقارير حديثة .
ويأتي في المركز الثاني كوريا الجنوبية بسرعة تحميل تبلغ 336.1 ميغابايت في الثانية.
بينما احتلت أستراليا المركز الثالث بسرعة تصل إلى 215.8، ثم تايوان بسرعة 211.8 .
وفي المركز الخامس جاءت إسبانيا بسرعة بلغت 201.1 ميغابايت في الثانية.
المصدر : سبوتنيك
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