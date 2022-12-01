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الخميس، 01-12-2022 06:35 م

السعودية تتيح تأشيرة جديدة تسمح بتأدية العمرة وزيارة الأصدقاء

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الوكيل الاخباري- أعلنت الخارجية السعودية عن آلية الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية" التي تمكن من دخول أراضي المملكة، وزيارة الأصدقاء من المواطنين السعوديين.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان إن التأشيرة الجديدة تتيح إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية.

وأوضحت الخارجية السعودية أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة على موقع منصة التأشيرات التالي: https://visa.mofa.gov.sa.

وبينت أنه يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية دعوة أصدقائهم لزيارة البلاد وأداء مناسك العمرة من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية والتقدم بطلب "الزيارة" من خلال خدمة الأفراد في المنصة وتسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وتعبئة البيانات الخاصة بالأشخاص المدعوين عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة.

وأشارت إلى أنه بعد تلك الإجراءات تتم معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، والذي يمكن استعراض بياناته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".

 




 

 


 

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