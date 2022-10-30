السعودية تدعو إلى الالتزام بفترة تأشيرة العمرة تجنباً لمخالفة الأنظمة

الوكيل الاخباري - دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين القادمين من خارج السعودية، إلى الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة، والمغادرة قبل انتهائها تجنباً لمخالفة الأنظمة.

اضافة اعلان



وأعلنت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، أنه يمكن للمعتمرين القادمين من خارج السعودية الدخول والمغادرة من أي مطار دولي في السعودية، حيث أنه لا توجد مطارات محددة لقدوم المعتمرين.



وأوضحت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يوماً، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.



وبينت أنه يمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي أنقر : هنا



البيان