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الثلاثاء، 05-09-2023 07:12 م

السعودية تصدر تنبيها لهذه الفئة!

المخالفات-المرورية-الكويت2


الوكيل الاخباري- أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت اليوم الثلاثاء، تنبيها لرعاياها المقيمين في الكويت، إثر تفعيل الداخلية الكويتية لقرار جديد بخصوص تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.

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وقالت السفارة السعودية في بيان لها: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".

وأشارت إلى أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".

 




 

 


 

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